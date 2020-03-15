Житель Карелии, у которого в гараже друзья курили марихуану, пойдет под суд

Костомукшанин предстанет перед судом за содержание наркопритона, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Костомукши утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя по уголовному делу о содержании притона для потребления наркотических средств.

По версии следствия, 29-летний костомукшанин предоставлял своим знакомым помещение в личном гараже за городом для употребления марихуаны.

В ноябре 2019 года обвиняемый был задержан, когда вместе со своими знакомыми возвращался в город на машине после употребления наркотиков. В ходе проведения оперативных мероприятий из гаража и автомобиля у него было изъято 314 граммов марихуаны.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Костомукшский городской суд.