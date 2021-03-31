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Житель Карелии убил 17-летнюю девушку и спрятал тело в погребе под мусором

Новости. Криминал
16:37, 01 Апреля 2021
фото: © shutterstock.com
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В Суоярви произошло убийство несовершеннолетней, сообщили в прокуратуре Карелии.

Сегодня, 1 апреля, Суоярвский районный суд признал жителя Суоярви виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В судебном заседании было установлено, что 22 мая 2020 года подсудимый, находясь в квартире в городе Суоярви, нанес несколько ударов ножом своей знакомой 17-летней девушке, которая скончалась от полученных телесных повреждений. После этого подсудимый прятал ее тело в погребе квартиры, закидав мусором.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признавал свою вину в совершении инкриминируемого преступления, вместе с тем, в судебном заседании подсудимый отказался от ранее данных им признательных показаний, сообщив суду, что убийство девушки было совершено другим лицом.

Указанная версия подсудимого была проверена в ходе судебного следствия и полностью опровергнута государственным обвинителем, предоставившим суду совокупность неопровержимых доказательств виновности подсудимого в совершенном убийстве.

С учетом обстоятельств совершения преступления и позиции государственного обвинения, суд также удовлетворил иски потерпевшего и прокурора о взыскании в пользу  потерпевших - матери и  младшей сестры убитой - компенсации морального вреда в размере 1,5 млн. рублей, а также взыскал с подсудимого расходы, понесенные потерпевшей в связи с похоронами дочери. Кроме того, суд дополнительно назначил подсудимому принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

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Комментарии

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кир
2021-04-01 16:52:05
Максимум не дали самобытному. Почему, - спросил кот-юрист.
Изя
2021-04-01 16:54:02
У тебя уже и кот -юрист . Ч :) то дальше ????))))
Гость
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