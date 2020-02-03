Житель Карелии убил сожительницу и спрятал тело в шкафу

Сегежанин пытался скрыть следы преступления.

Напомним, в марте 2019 года пьяный сегежанин поссорился с сожительницей и нанес ей два удара ножом в живот. Женщина скончалась на месте происшествия. Присяжные приговорили мужчину к 13 годам колонии особого режима.

По информации прокуратуры Карелии, мужчина спрятал тело в шкафу.



Мать убитой приходила в дом и искала дочь. Но сожитель ее уверял в том, что отправил любимую отдыхать в Сочи. А деньги заработал на металлоломе и других подработках.



В итоге тело женщины обнаружили через четыре дня в шкафу.