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Житель Карелии убил сожительницу и спрятал тело в шкафу

Новости. Криминал
13:04, 04 Февраля 2020
фото: © pixabay
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Сегежанин пытался скрыть следы преступления.

Напомним, в марте 2019 года пьяный сегежанин поссорился с сожительницей и нанес ей два удара ножом в живот. Женщина скончалась на месте происшествия. Присяжные приговорили мужчину к 13 годам колонии особого режима.

По информации прокуратуры Карелии, мужчина спрятал тело в шкафу.

Мать убитой приходила в дом и искала дочь. Но сожитель ее уверял в том, что отправил любимую отдыхать в Сочи. А деньги заработал на металлоломе и других подработках.

В итоге тело женщины обнаружили через четыре дня в шкафу.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-02-04 13:32:51
Детективы бы их хоть в школе читать учили, совсем бестолковые растут.
Гость
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