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Житель Карелии угнал велосипед ради продолжения банкета

Новости. Криминал
10:20, 07 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев
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Беломорчанин, оставшись в Петрозаводске без алкоголя, нашел выход, продав за бесценок украденный велосипед, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 35-летнего горожанина. У него пропал велосипед стоимостью около 15 тысяч рублей. Мужчина хранил его в подъезде и пользовался антикражным устройством, но оно не помогло уберечь имущество.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастен ранее судимый 23-летний житель Беломорска. Он сознался в содеянном.

В столицу Карелии молодой человек регулярно приезжает к знакомой. В один из дней он распивал спиртное, алкоголь закончился, а денег на покупку не нашлось. Тогда, по версии следствия, подозреваемый нашел способ заработка: украл из подъезда чужой велосипед и сбыл случайному прохожему за бесценок.

Теперь за содеянное ему придется ответить перед законом. По статье "кража" возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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Беня
2021-04-07 11:01:47
Дриньк маст гоон :)
Гость
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