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Житель Карелии украл из дачного дома четыре самовара

Новости. Криминал
11:10, 23 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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В полицию Кондопожского района с заявлением о краже обратилась 47-летняя местная женщина, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили, что в отсутствие хозяев в дачный дом, повредив окно, проник злоумышленник. Он похитил обогреватель, кроссовки, магнитофон, а также четыре самовара.

Ущерб был оценен в 11 тысяч рублей. Был установлен подозреваемый – 32-летний житель Кондопоги. Мужчина рассказал, что похищенное имущество продал, а вырученные деньги, три тысячи рублей, потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии украл ружье у собутыльника.

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