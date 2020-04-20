Житель Карелии украл ружье у собутыльника

В полицию Беломорского района обратился 39-летний житель поселка, сообщили в МВД Карелии.
Он рассказал, что из его квартиры пропало охотничье ружье.
Полицейские выяснили, что краже предшествовало совместное распитие спиртных напитков. У жителя Карелии были гости.
По версии следствия, один из них, покидая квартиру, прихватил с собой оружие. Подозреваемым оказался 40-летний местный житель. В своем объяснении мужчина не пояснил мотив поступка.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.
Ранее росгвардейцы изъяли у нарушителей оружие и боеприпасы.
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