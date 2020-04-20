Житель Карелии украл ружье у собутыльника

В полицию Беломорского района обратился 39-летний житель поселка, сообщили в МВД Карелии.

Он рассказал, что из его квартиры пропало охотничье ружье.

Полицейские выяснили, что краже предшествовало совместное распитие спиртных напитков. У жителя Карелии были гости.



По версии следствия, один из них, покидая квартиру, прихватил с собой оружие. Подозреваемым оказался 40-летний местный житель. В своем объяснении мужчина не пояснил мотив поступка.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее росгвардейцы изъяли у нарушителей оружие и боеприпасы.