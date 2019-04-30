Мужчина украл из ларька в Карелии пельмени с морсом

Мужчина с похищенным товаром был обнаружен в отделении полиции, сообщили в МВД Карелии.

Утром 27 апреля в полицию Костомукши обратилась продавец торгового павильона и сообщила, что обнаружила следы проникновения в помещение и пропажу продукции. Полицейские установили, что ночью кто-то выдавил стекло в торговой точке и похитил: пельмени, масло, морсы и другие продукты питания.

За несколько часов до этого наряд ГИБДД доставил в отделение полиции мужчину в связи с нахождением в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. При нем был рюкзак, полный продуктов, перечень которых был очень похож на список похищенного.

В ходе беседы с правоохранителями 32-летний ранее судимый горожанин сознался в содеянном.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.