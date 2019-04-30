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Новости. Криминал
09:00, 30 Апреля 2019
фото: ТАСС / Максим Шипенков

Мужчина украл из ларька в Карелии пельмени с морсом

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Мужчина с похищенным товаром был обнаружен в отделении полиции, сообщили в МВД Карелии.

Утром 27 апреля в полицию Костомукши обратилась продавец торгового павильона и сообщила, что обнаружила следы проникновения в помещение и пропажу продукции. Полицейские установили, что ночью кто-то выдавил стекло в торговой точке и похитил: пельмени, масло, морсы и другие продукты питания.

За несколько часов до этого наряд ГИБДД доставил в отделение полиции мужчину в связи с нахождением в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. При нем был рюкзак, полный продуктов, перечень которых был очень похож на список похищенного.

В ходе беседы с правоохранителями 32-летний ранее судимый горожанин сознался в содеянном.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии

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zanoza
2019-04-30 10:36:10
Праздник живота отменяется :)
кир
2019-04-30 09:49:17
Кто в стране курирует ранее сидевших? Проверяет их трудоустройство? На что живут миллионы таких граждан? Никто. И чего вы хотите в полудиком обществе?
Vasiliy
2019-04-30 09:39:23
У журналиста есть рецепт пельменей с морсом? Должно быть очень вкусно и необычно.
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