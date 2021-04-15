Житель Карелии украл видеокамеру, которая охраняла от воров

В Медвежьегорском районе мужчина украл камеру наружного видеонаблюдения, установленную при входе в дом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района с заявлением о краже обратилась 35-летняя гражданка. Она обнаружила, что кто-то украл принадлежащую ей видеокамеру, установленную при входе в дом. Сумма ущерба составила без малого три с половиной тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска на следующий день установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний горожанин, проживающий по соседству с потерпевшей. Он дал признательные показания и вернул похищенное. Как выяснилось, камеру он собирался продать, но не успел.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело.