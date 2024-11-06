Житель Карелии украл ночью из торговой точки целый пакет продуктов, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы

В Кондопоге полицейские раскрыли кражу из торгового павильона.

Как сообщили в МВД Карелии, в Кондопоге в одну из ночей произошло преступление. Злоумышленник разбил окно и проник в торговый павильон с мясными изделиями. Наутро владелец обнаружил, что часть продуктов отсутствует, а из кассы пропали разменные деньги. Общая сумма ущерба составила 18 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 23-летний житель Кондопоги, у которого ранее уже возникали проблемы с законом. Он признался, что из торгового павильона вынес целый пакет мясных продуктов, часть из них сбыл, остальное оставил себе.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф, обязательные, исправительные либо принудительные работы, а также лишение свободы на срок до пяти лет.