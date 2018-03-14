Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
18:40, 14 Марта 2018

Житель Карелии украл ружье, которое хозяин хранил незаконно

По теме

В Петрозаводске распространитель контрафактных компьютерных программ избежал уголовного наказания
14.03.18 17:20
Судимая жительница Карелии дважды обокрала сетевой магазин
14.03.18 16:25
Жители Карелии отправятся за решетку за насилие, мошенничество и угрозу убийством
14.03.18 14:49
Все новости
Загрузка...

Похитителю из поселка Боровой грозит до 7 лет лишения свободы.

В ноябре прошлого года у 28-летнего жителя поселка Боровой Калевальского района сотрудники полиции обнаружили и изъяли самодельное гладкоствольное ружье, сообщили в МВД Карелии. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226 Уголовного кодекса РФ, было возбуждено уголовное дело.

Полицейские выяснили, что оружие мужчина похитил еще в январе того же года в одной из квартир поселка. Там он в составе бригады занимался ремонтными работами. Заметив в одной из комнат оставленное без присмотра ружье, подозреваемый забрал его.

Владелец не стал сообщать о пропаже в полицию, так как сам приобрел и хранил огнестрельное оружие незаконно. В ходе расследования полицейские установили происхождение ружья и его первоначального владельца. Он уже привлечен к ответственности за участие в незаконном обороте оружия.

В настоящее время, уголовное дело в отношении похитителя ружья направлено в суд. За совершение тяжкого преступления обвиняемому грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

По теме

В Петрозаводске распространитель контрафактных компьютерных программ избежал уголовного наказания
14.03.18 17:20
Судимая жительница Карелии дважды обокрала сетевой магазин
14.03.18 16:25
Жители Карелии отправятся за решетку за насилие, мошенничество и угрозу убийством
14.03.18 14:49
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.03.2018, 18:00
Грипп наступает на Россию
09.03.2018, 08:35
ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
10.03.2018, 16:33
ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле
11.03.2018, 10:41
ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили
10.03.2018, 17:49
СРОЧНО: Два человека погибли под колесами лесовоза на трассе в Карелии

Аналитика

Сегодня 11:01
Обществоведение
Жизнь "под снос" 4
В Петрозаводске в срочном порядке расселяют аварийный жилой дом №16 по улице Державина, но его обитатели отказываются переезжать.
"Роснефть": не только экономика 2
13.03.2018 12:06
Следить за выборами дистанционно – дело увлекательное и полезное 1
13.03.2018 11:21
Как будет работать Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами в Карелии 2
07.03.2018 10:40
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня" 19
05.03.2018 16:39
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 11
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
Сегодня 15:15
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»