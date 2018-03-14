Житель Карелии украл ружье, которое хозяин хранил незаконно

Похитителю из поселка Боровой грозит до 7 лет лишения свободы.

В ноябре прошлого года у 28-летнего жителя поселка Боровой Калевальского района сотрудники полиции обнаружили и изъяли самодельное гладкоствольное ружье, сообщили в МВД Карелии. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226 Уголовного кодекса РФ, было возбуждено уголовное дело.

Полицейские выяснили, что оружие мужчина похитил еще в январе того же года в одной из квартир поселка. Там он в составе бригады занимался ремонтными работами. Заметив в одной из комнат оставленное без присмотра ружье, подозреваемый забрал его.

Владелец не стал сообщать о пропаже в полицию, так как сам приобрел и хранил огнестрельное оружие незаконно. В ходе расследования полицейские установили происхождение ружья и его первоначального владельца. Он уже привлечен к ответственности за участие в незаконном обороте оружия.

В настоящее время, уголовное дело в отношении похитителя ружья направлено в суд. За совершение тяжкого преступления обвиняемому грозит наказание до 7 лет лишения свободы.