Житель Карелии украл тонну сена для собственных нужд

В полицию Прионежского района обратился тракторист, сообщили в МВД Карелии.

Он рассказал, что кто-то похитил четыре рулона сена, которые он заготовил. Имущество принадлежит одному из акционерных обществ. Ущерб был оценен в 31,5 тысячи рублей.

Специфический способ укладки рулонов выдал злоумышленника. Так полицейские установили личность 42-летнего подозреваемого. Злоумышленник попросил сына помочь перенести сено домой. Вес сена превысил 1,2 тонны. В дальнейшем краденое планировалось использовать их в хозяйстве в качестве корма для животных.

Возбуждено уголовное дело.