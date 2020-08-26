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Житель Карелии украл тонну сена для собственных нужд

Новости. Криминал
14:39, 27 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию Прионежского района обратился тракторист, сообщили в МВД Карелии.

Он рассказал, что кто-то похитил четыре рулона сена, которые он заготовил. Имущество принадлежит одному из акционерных обществ. Ущерб был оценен в 31,5 тысячи рублей.

Специфический способ укладки рулонов выдал злоумышленника. Так полицейские установили личность 42-летнего подозреваемого. Злоумышленник попросил сына помочь перенести сено домой. Вес сена превысил 1,2 тонны. В дальнейшем краденое планировалось использовать их в хозяйстве в качестве корма для животных.

Возбуждено уголовное дело. 

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