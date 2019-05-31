Житель Карелии украл у магазина зеленый велосипед

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Велосипед находился без присмотра и антикражного устройства, сообщили в МВД Карелии.
В конце мае в полицию Прионежского района обратилась жительница одного из поселков, у которой украли зеленый велосипед. Сумма ущерба составила 3,5 тысячи рублей.
Потерпевшая рассказала, что ее брат отравился на двухколесном транспорте в магазин. Спортивный инвентарь оставил у торговой точки без присмотра и антикражных устройств. Выйдя из сельского магазина, мужчина велосипед не обнаружил.
Участковый уполномоченный установил местонахождение похищенного, а также подозреваемого - 40-летнего местного жителя.
Возбуждено уголовное дело.
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