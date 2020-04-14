Житель Карелии украл у соседа свинину и морского окуня на закуску

В полицию Калевальского района обратился житель одного из поселков, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что в его квартире побывал неизвестный. Заявитель пояснил, что на несколько дней покидал населенный пункт. При этом дверь квартиры он запирал на замок. А когда вернулся домой, обнаружил, что дверь вскрыта, а из морозилки пропали пакеты с мясом.

Злоумышленник на этом не остановился. Когда пенсионер ушел, его вновь обокрали. Из холодильника опять исчезли продукты.

Подозреваемый был установлен – им оказался 55-летний сосед. Так, в один и дней, злоупотребляя спиртным, мужчина остро почувствовал нехватку закуски. Зная, что квартира рядом пустует, он взял отвертку, проник к соседу и похитил более двух килограммов мороженой свинины.



Позже мужчина повторил вылазку и вновь украл свинину, окорочка и морские окуни.

Житель Карелии ожидает приговора суда.

Ранее мужина украл из морозильной камеры кафе в Лоухском районе пять штук кумжи.