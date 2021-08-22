Житель Карелии, укравший у ребенка телефон, получил условный срок

В Сортавале осудили мужчину за грабеж мобильного телефона, принадлежащего несовершеннолетнему, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что в апреле 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей знакомой, украл на глазах у ее несовершеннолетнего сына принадлежащий ему мобильный телефон. С места преступления мужчина скрылся, украденным гаджетом распорядился по своему усмотрению.

За совершенное преступление мужчина получил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Мужчина не может менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа, он обязан раз в месяц являться на регистрацию.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, в Карелии драка из-за телефона закончилась для одного из участников в больнице.