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Житель Карелии «успокоил» жену несколькими ударами по голове

Новости. Криминал
12:10, 25 Января 2022
фото: © kem-live.ru

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Житель Прионежья решил прекратить ссору с женой, нанеся ей несколько ударов кулаком по голове.

По сообщению МВД Карелии, в Прионежском районе возбуждено уголовное дело отношении  47-летнего сельчанина. По версии полиции, мужчина, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за побои, вновь избил свою жену.

Пострадавшая – 46-летняя женщина вызвала на дом бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у нее ушибы мягких тканей теменной области и сообщили о случившемся в правоохранительные органы. На место происшествия выехал участковый. Он установил, что в ходе бытового конфликта супруг сельчанки несколько раз ударил ее кулаком по голове. Подозреваемый дал признательные показания и объяснил, что таким образом пытался «успокоить» жену и прекратить ссору.

В настоящее время по уголовному делу ведется дознание. Мужчине грозит арест сроком до трех месяцев.

Ранее сообщалось, в Карелии мужчина забил до смерти подругу, спрятал труп и отмыл полы от крови.

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Комментарии

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User
2022-01-25 13:23:14
Видимо, Мишу "два удара по башке" Леонтьева наслушался.
Михаил Голубев
2022-01-25 13:12:10
Да вот Кира надо по клюву настучать. Чтоб отвалился.
кир
2022-01-25 12:39:27
Бабу бить нельзя совсем. Чего она живет с гнусным мужичонкой? Считаю, что порть дворников нужно обязательно. С утра пробежал по дворам, везде снежная каша. Только крыльцо подметают, а это плохо в стране Советов. :)
Саныч
2022-01-25 13:12:54
кир, хоть бегай, хоть не бегай - до 10 всё равно не продадут :)
кир
2022-01-25 13:39:05
Саныч, тебе к голубеву мишке, а я уже говорил, что совсем не пью, принципиально. Чтобы от мишек отличаться. Быть в стаде проще всего. :)
Изя
2022-01-25 12:30:32
Доходчиво , так ведь , кир ???))) :)
Гость
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