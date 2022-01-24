Житель Карелии «успокоил» жену несколькими ударами по голове

Житель Прионежья решил прекратить ссору с женой, нанеся ей несколько ударов кулаком по голове.

По сообщению МВД Карелии, в Прионежском районе возбуждено уголовное дело отношении 47-летнего сельчанина. По версии полиции, мужчина, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за побои, вновь избил свою жену.

Пострадавшая – 46-летняя женщина вызвала на дом бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у нее ушибы мягких тканей теменной области и сообщили о случившемся в правоохранительные органы. На место происшествия выехал участковый. Он установил, что в ходе бытового конфликта супруг сельчанки несколько раз ударил ее кулаком по голове. Подозреваемый дал признательные показания и объяснил, что таким образом пытался «успокоить» жену и прекратить ссору.

В настоящее время по уголовному делу ведется дознание. Мужчине грозит арест сроком до трех месяцев.

Ранее сообщалось, в Карелии мужчина забил до смерти подругу, спрятал труп и отмыл полы от крови.