В Карелии мужчина забил до смерти подругу, спрятал труп и отмыл полы от крови

В Пудоже взяли под стражу 47-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомой, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, с 13 по 19 января обвиняемый, находясь в квартире жилого дома в Пудоже, распивал спиртные напитки с потерпевшей. В ходе ссоры 47-летний мужчина избил свою собутыльницу. От полученных травм женщина скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый спрятал тело убитой, а квартиру вымыл.

«В понедельник, 24 января, по ходатайству следователя Пудожским районным судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении Следкома Карелии.

Ранее житель Карелии изрезал ножом женщину за отказ жить с ним.