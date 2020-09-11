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Житель Карелии устроил ДТП под Выборгом и бросил мертвого пассажира

Новости. Происшествия
08:15, 12 Сентября 2020
фото: © Паблик "Дорожный инспектор"
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Полицейские нашли молодого жителя Карелии, который, предположительно, ночью скрылся с места ДТП в Выборгском районе.

После аварии на 44 километре трассы "Высокое – Синицыно" 11 сентября был задержан 26-летний житель Карелии. Решается вопрос об избрании меры пресечения. По всей видимости, привлекать его к ответственности будут по статье 264 УК – "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", пишет 47 news.

В паблике "Дорожный инспектор" сообщается, что ночью 11 сентября в 2.00 неустановленный водитель, управляя автомобилем Renault, съехал в кювет.

В результате ДТП пассажир, 28-летний мужчина, скончался на месте от полученных травм. Водитель с места аварии скрылся.

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Комментарии

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Зритель
2020-09-12 09:35:48
К Ефремову отправить....блин, не ездить не умеют,ни отвечать....
Бездельник
2020-09-12 09:18:21
У нынешней молодёжи детские замашки. Набедокурить и убежать. Никакой ответственности за свои поступки. :)
Гость
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