Житель Карелии устроил ДТП под Выборгом и бросил мертвого пассажира

Полицейские нашли молодого жителя Карелии, который, предположительно, ночью скрылся с места ДТП в Выборгском районе.

После аварии на 44 километре трассы "Высокое – Синицыно" 11 сентября был задержан 26-летний житель Карелии. Решается вопрос об избрании меры пресечения. По всей видимости, привлекать его к ответственности будут по статье 264 УК – "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", пишет 47 news.

В паблике "Дорожный инспектор" сообщается, что ночью 11 сентября в 2.00 неустановленный водитель, управляя автомобилем Renault, съехал в кювет.

В результате ДТП пассажир, 28-летний мужчина, скончался на месте от полученных травм. Водитель с места аварии скрылся.