Житель Карелии устроил ДТП с пострадавшими в Рязани

В Рязани 51-летний житель Карелии на Lada Priora врезался Skoda Octavia, пострадали два человека.

В понедельник, 27 мая, в 18.30 в Рязани на 196-м километре федеральной трассы М5 Урал (Южная окружная дорога) произошло ДТП, в котором пострадали два человека, пишет "Комсомольская правда".

По предварительной информации, 51-летний житель Карелии, управляя автомобилем Lada Priora, врезался в иномарку Skoda Octavia. За рулем второго автомобиля находилась 41-летняя рязанка.

В происшествии травмы получились женщина-водитель автомобиля Skoda Octavia и пассажирка Lada Priora.

Обстоятельство ДТП уточняются.