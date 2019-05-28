Житель Карелии устроил ДТП с пострадавшими в Рязани

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В Рязани 51-летний житель Карелии на Lada Priora врезался Skoda Octavia, пострадали два человека.
В понедельник, 27 мая, в 18.30 в Рязани на 196-м километре федеральной трассы М5 Урал (Южная окружная дорога) произошло ДТП, в котором пострадали два человека, пишет "Комсомольская правда".
По предварительной информации, 51-летний житель Карелии, управляя автомобилем Lada Priora, врезался в иномарку Skoda Octavia. За рулем второго автомобиля находилась 41-летняя рязанка.
В происшествии травмы получились женщина-водитель автомобиля Skoda Octavia и пассажирка Lada Priora.
Обстоятельство ДТП уточняются.
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