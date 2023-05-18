Житель Карелии устроился на работу после возбуждения против него уголовного дела

В Олонецком районе приготовились судить алиментщика, сообщили в УФССП Карелии.

Производство о принудительном взыскании алиментов попало в отделение судебных приставов Олонца.

Как выяснилось, местный житель не владел никаким имуществом, а также не работал. Общий долг по алиментам у него составил более 280 тысяч рублей.

Мужчина был привлечен к административной ответственности, но никаких выводов для себя не сделал. В результате против олончанина было возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов. Мужчине объяснили его права, а также перспективы, вплоть до реального лишения свободы.

После этого, не став ждать негативных последствий, житель Олонца устроился на работу официально, и с его зарплаты стали удерживаться деньги в счет алиментов с учетом накопленного долга.

Уголовное дело было отправлено в суд для рассмотрения по существу.