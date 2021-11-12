Житель Карелии, утопивший лодку односельчанина, оказался причастен еще к трем преступлениям

Судьбу незадачливого похитителя теперь решит суд, сообщили в МВД Карелии.

В сентябре в отношении жителя Калевальского района было возбуждено уголовное дело по статье «кража». Напомним, тогда 49-летний мужчина тайно позаимствовал лодку своего односельчанина, чтобы перевезти на один из островов вещи. Но лодка затонула, а мужчина скрылся. Причиненный ущерб был оценен более чем в 67 тысяч рублей.

Выяснилось, что это не единственное преступление жителя Калевальского района. Оказалось, что мужчина незаконно хранил дома боеприпасы и оружие. Полицейские изъяли у него обрез охотничьего ружья, три банки с порохом и 9 охотничьих патронов. Все найденное было пригодно для использования.

Обвиняемый признался, что оружие и боеприпасы достались ему от умершего деда знакомой. Он случайно нашел их в сарае и тайно вывез к себе, переделал охотничье ружье в обрез и хранил его в сейфе, якобы для собственной безопасности.

В настоящая время собрана достаточная доказательная база. Мужчина, обвиняемый в четырех преступлениях, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Его дальнейшую судьбу решит суд.