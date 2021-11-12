890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
«Родной, только держись»: очевидцы рассказали, как спасали рыбака, провалившегося под лед на лесном озере в Карелии 4
05.12.2021 15:35

Житель Карелии, утопивший лодку односельчанина, оказался причастен еще к трем преступлениям

Новости. Криминал
11:57, 06 Декабря 2021
фото: © pixabay.com

Новости партнеров

Судьбу незадачливого похитителя теперь решит суд, сообщили в МВД Карелии.

В сентябре в отношении жителя Калевальского района было возбуждено уголовное дело по статье «кража». Напомним, тогда 49-летний мужчина тайно позаимствовал лодку своего односельчанина, чтобы перевезти на один из островов вещи. Но лодка затонула, а мужчина скрылся. Причиненный ущерб был оценен более чем в 67 тысяч рублей.

Выяснилось, что это не единственное преступление жителя Калевальского района. Оказалось, что мужчина незаконно хранил дома боеприпасы и оружие. Полицейские изъяли у него обрез охотничьего ружья, три банки с порохом и 9 охотничьих патронов. Все найденное было пригодно для использования.

Обвиняемый признался, что оружие и боеприпасы достались ему от умершего деда знакомой. Он случайно нашел их в сарае и тайно вывез к себе, переделал охотничье ружье в обрез и хранил его в сейфе, якобы для собственной безопасности.

В настоящая время собрана достаточная доказательная база. Мужчина, обвиняемый в четырех преступлениях, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, полностью признал вину и раскаялся в содеянном.  Его дальнейшую судьбу решит суд.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-06 13:04:19
Не верю в раскаяние нашего человека. Это враньё.
Hовый
2021-12-06 12:38:46
миску оливье ему в сизо
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты
03.12.2021, 10:31
Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении
02.12.2021, 15:03
Сильные морозы в Карелии сменит оттепель

Аналитика

03.12.2021 16:42
Обществоведение
«Получил хороший урок» 7
Один из фигурантов резонансного «дорожного дела» Игорь Новокшонов вышел на свободу.
Мало денег, возьмем у народа 4
03.12.2021 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
«Идет волшебница зима»  4
01.12.2021 12:58
«Издевательство над правосудием» 19
30.11.2021 15:19
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:59
Личное мнение
Офтальмологический центр Карелии осиротел
Ушел из жизни добрый и мудрый врач, наставник, руководитель Офтальмологического центра Карелии Олег Геннадьевич Лексунов.
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
Вы уволены! 10
23.11.2021 14:01
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»