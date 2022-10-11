Житель Карелии узнал, что на его имя оформлены кредиты, когда с карты стали списываться деньги

В полицию Прионежского района Карелии поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестные оформили на него кредиты без его ведома, и теперь кредитные организации списывают деньги.
Об этом сообщили в МВД республики.
В ходе разбирательства выяснилось, что год назад в Новосибирске на его имя через две микрофинансовые организации были оформлены кредиты. В договорах указаны его паспортные данные. По словам заявителя, в этом городе он никогда не был и денег взаймы не брал.
У полиции возникло предположение, как данные его паспорта могли попасть к мошенникам — он направлял копию документа в одну из организаций для трудоустройства.
Пока правоохранительные органы выясняют все детали этой истории, со счёта заявителя принудительно списываются деньги для погашения задолженности на общую сумму более 40 тыс. рублей.
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