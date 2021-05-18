Житель Карелии в пьяном угаре облил бензином и сжег свою жену

В Питкяранте местный житель облил свою жену бензином и поджег, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 21 мая 2020 года 45-летний житель Питкяранты в состоянии алкогольного опьянения, находясь дома в городе, в ходе конфликта напал на свою жену, облил ее бензином и поджёг.

В результате женщина получила многочисленные ожоги и была госпитализирована. Однако через несколько дней потерпевшая, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, скончалась от полученных телесных повреждений.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.