Житель Карелии воткнул нож своему знакомому в живот и пошел под суд

В Беломорске будут судить мужчину, который чуть не зарезал своего знакомого, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в мае 47-летний обвиняемый, находясь в бытовке в Беломорске, во время конфликта со своим знакомым воткнул ему нож в живот. Раненый был доставлен в больницу, где медики оказали ему квалифицированную помощь. Мужчина остался жив.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске женщина убила знакомого ударом ножа в голову.