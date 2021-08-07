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Житель Карелии воткнул нож своему знакомому в живот и пошел под суд

Новости. Криминал
17:02, 10 Августа 2021
фото: © shutterstock.com / Peefay

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В Беломорске будут судить мужчину, который чуть не зарезал своего знакомого, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в мае 47-летний обвиняемый, находясь в бытовке в Беломорске, во время конфликта со своим знакомым воткнул ему нож в живот. Раненый был доставлен в больницу, где медики оказали ему квалифицированную помощь. Мужчина остался жив.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске женщина убила знакомого ударом ножа в голову.

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