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Новости. Криминал
13:28, 23 Мая 2019
фото: © AP Photo/Lefteris Pitarakis, архив

Житель Карелии воткнул нож в сердце земляку, к которому испытывал неприязненное отношение

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В Муезерском районе местный житель зарезал односельчанина, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд установил, что в ночь с 22 на 23 сентября 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в поселке Муезерский, местный житель на почве личных неприязненных отношений к земляку, возникших в ходе ссоры с ним, желая убить односельчанина, вооружился кухонным ножом и нанес потерпевшему несколько ударов ножом, один из которых пришелся в сердце и стал смертельным.

До приезда скорой помощи и сотрудников полиции осужденный сообщил свидетелю, что нашел труп потерпевшего, когда пришел в квартиру. Впоследствии при допросах на следствии пояснял, что с достоверностью не может вспомнить всех событий.

Признательные показания подсудимый дал только после того, как очевидец преступления сообщил правоохранительным органам подробности убийства.

Приговором Муезерского районного суда житель поселка Муезерский за совершение преступления осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Комментарии

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Мизантроп
2019-05-23 13:38:20
Привычность мыслей надо гнать — столовый нож оружьем может стать.
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