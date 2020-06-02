Житель Карелии втянул грузоперевозчика в преступление

В середине мая в полицию обратился 43-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

У мужчины похитили имущество на сумму свыше 66 тысяч рублей.

Как выяснилось, петрозаводчанин занимается ремонтом грузовых машин. Запчасти хранит на огороженной территории около дома. В один из дней они пропали.

Полицейские установили, что к краже причастен ранее судимый 34-летний местный житель. Для вывоза краденого злоумышленник воспользовался услугами грузоперевозчика. Запчасти были сданы в пункт приема металла за 70 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жители Карелии сдали в металлолом стокилограммовые вилы.