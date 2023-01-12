Житель Карелии выбрал селедку и спиртное в качестве своей добычи

В Костомукше участковый раскрыл преступление в одном из магазинов города, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступило сообщение из магазина о краже товара на сумму около 3 тысяч рублей.

Личность 50-летнего подозреваемого вскоре была установлена. Ранее он неоднократно совершал мелкие хищения и был привлечён к административной ответственности. В этот раз мужчина выбрал спиртное, селёдку, колбасные изделия и другие продукты, а затем вышел из магазина, не расплатившись. Все похищенное он употребил по назначению.

Уголовное дело было возбуждено по статье «кража».