Житель Карелии выиграл 100 тысяч рублей в передаче на телеканале "Россия 1"

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Житель Сегежи задал вопрос участникам шоу "Пятеро на одного", на который они не смогли ответить.
Утром 7 сентября на телеканале "Россия 1" вышла передача "Пятеро на одного". Команда из пяти звездных участников (Ольга Шелест, Андрей Ургант, Михаил Полицеймако и др.) отвечали на вопросы телезрителей. У команды всего четыре минуты на поиск ответа. Если звезды не смогут ответить правильно, телезритель, приславший вопрос, выиграет денежный приз.
Александр из Сегежи выиграл 100 тысяч рублей, так как звезды не смогли ответить на его вопрос: "Для чего раз в месяц встречаются представители словацкого и словенского посольств?".
По словам ведущего, Александр собирается потратить деньги на ремонт квартиры.
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