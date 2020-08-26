Житель Карелии выиграл в лотерею 600 тысяч рублей

Петрозаводчанин на выигрыш купит маме путевку в санаторий и обновит интерьер в ее квартире, сообщили в пресс-службе "Столото".

Петрозаводчанин Евгений из Петрозаводска стал обладателем 600 тысяч рублей. Ему повезло в 1337-м тираже "Русского лото".

Счастливый билет мужчина купил в почтовом отделении.

"На этот тираж остался всего один билет. Видимо он никому не приглянулся или ждал меня", – отметил горожанин.

О выигрыше Евгению рассказала мама, которой он доверил следить за ходом тиража по телевизору.

"Мама не стала по телефону сообщать эту новость. Дождалась, пока с братом приедем к ней в гости. Мы тут же зашли на сайт "Столото", чтобы увидеть сумму своими глазами", – делится счастливчик.

На призовые деньги Евгений порадует маму: купит путевку в санаторий и обновит интерьер в ее квартире.

Мужчина работает на предприятии по утилизации отходов.

Ранее жительница Карелии выиграла в лотерее мотоцикл почти за полмиллиона рублей.