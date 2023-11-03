Житель Карелии взял кредит под чудовищный процент и лишился автомобиля

Суд встал на сторону микрофинансовой организации, у которой мужчина взял кредит под 99,8% годовых.

Микрофинансовая компания из Москвы ООО МФК «КарМани» обратилось в суд с иском против жителя Карелии. 21 апреля 2022 года на покупку автомобиля он взял у компании микрозайм в размере 80 тысяч рублей на срок 48 месяцев под 99,8% годовых.



Стороны при этом заключили договор транспортного залога. Мужчина к 5 июня задолжал «КарМани» 108 270 рублей и 82 копейки. Истец просил суд выставить купленный автомобиль на публичные торги в счет погашения долга.



Суд встал на сторону истца, удовлетворил втребования о взыскании заложенного имущества, то есть, автомобиля.



Решение в законную силу не вступило, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.