Житель Карелии заколол ножом приятеля

В Кеми перед судом предстанет 49-летний мужчина, обвиняемый в убийстве.

По версии следствия, в марте 2018 года обвиняемый находился в поселке Рабочеостровск и распивал спиртное в квартире своего знакомого. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый заколол ножом своего приятеля.

"В результате мужчина скончался на месте происшествия, а обвиняемый был задержан", - отметили в пресс-службе Следкома Карелии.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.