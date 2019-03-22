Житель Карелии закопал тело убитого племянника в снегу

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В Савиново мужчина убил племянника молотком, сообщили в Следкоме Карелии.
В марте обвиняемый, находясь дома в поселке Савиново Пряжинского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим племянником и ударил его несколько раз молотком по голове.
В результате потерпевший скончался на месте происшествия. Его тело обвиняемый сокрыл, закопав в снегу у своего дома.
Мать потерпевшего, обеспокоенная длительным и беспричинным отсутствием сына, обратилась с заявлением о пропавшем без вести, после чего тело было обнаружено.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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