Житель Карелии запинал чужую машину на 8 тысяч рублей из ревности

В полицию Лахденпохского района поступило заявление об умышленном повреждении имущества, сообщили в МВД Карелии.

В Лахденпохье произошел конфликт между местными жителями, грозивший перерасти в потасовку. Один из его участников решил скрыться в автомобиле, сел в свой "ВАЗ-2112" и закрыл дверь. Но оппонента это не остановило, он стал пинать машину ногой и повредил кузов.

Несмотря на то, что потерпевший в заявлении указал на обидчика, тот отказывался признавать свою вину. Сотрудники полиции опросили свидетелей и собрали достаточную доказательную базу, после чего 23-летний подозреваемый выказал намерение возместить причиненный ущерб. Ремонт отечественного авто был оценен в сумму без малого 8 тысяч рублей.

В настоящее время ранее несудимый местный житель является фигурантом уголовного дела.

Как выяснили полицейские, поводом для конфликта стала женщина.