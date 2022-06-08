Житель Карелии заплатит семилетнему ребенку компенсацию за мат и побои

В Прионежском районе мужчина обязан выплатить ребенку компенсацию морального вреда, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прионежский районный суд принял решение взыскать с 54-летнего местного жителя компенсацию размере 20 000 рублей за причинение морального вреда семилетнему ребенку.

Как выяснили в прокуратуре, в один из дней июля прошлого года 54-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде жилого дома беспричинно выругался нецензурной бранью на проживавшего в соседней квартире семилетнего ребенка. Кроме того, он ударил маленького соседа о дверь подъезда.

Поскольку ранее мужчина привлекался к административной ответственности за причинение побоев, было возбуждено уголовное дело. Дебошир за избиение был приговорен к 260 часам обязательных работ.

Вместе с тем, как показала проверка, извинений ребенку осужденный не приносил, мер к заглаживанию вреда не принимал.

На основании заявления законного представителя ребенка прокурор района обратился с иском в суд о взыскании с осужденного компенсации причиненного морального вреда в размере 20 000 рублей.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Ранее сообщалось, в Карелии подросток получил компенсацию в 220 тысяч рублей за сломанную приятелем челюсть.