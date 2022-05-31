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Подросток получил компенсацию в 220 тысяч рублей за сломанную приятелем челюсть

Новости. Криминал
16:50, 08 Июня 2022
фото: © pxhere.com

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Прокуратура Медвежьегорского района в суде защитила права несовершеннолетнего, пострадавшего от побоев.

Прокуратура провела проверку по обращению родителей мальчика, которому сломали челюсть. Как выяснилось, 25 июля 2021 года знакомый подростка, находясь на дворе одного из частных домов в Медвежьегорске, в ходе ссоры ударил потерпевшего кулаком. Несовершеннолетнему сломали челюсть, что было квалифицировано как вред здоровью средней тяжести, рассказали в прокуратуре Карелии.

В январе этого года постановлением Медвежьегорского районного к виновному были применены принудительные меры воспитательного воздействия. А прокуратура направила в суд исковое заявление в интересах пострадавшего о взыскании компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

В конце мая Медвежьегорский суд удовлетворил иск прокурора частично. Подросток-драчун должен выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в сумме 220 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, водитель, сбившая в Петрозаводске ребенка на самокате, заплатит компенсацию в 250 тысяч рублей.

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