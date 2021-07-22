Житель Карелии заплатит штраф в два больше, чем добыл во время кражи на своем предприятии

В Костомукше суд наказал мужчину, у которого нашли украденное из организации имущество.
Прокуратура Костомукши выявила факт хищения имущества организации на сумму более 36 тысяч рублей. Материалы проверки были направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании виновных в краже. Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшее имущество в доме бывшего работника пострадавшей организации. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.
В суде признали мужчину виновным в краже с использованием своего служебного положения. Ему назначен штраф в размере 60 тысяч рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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