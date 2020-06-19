Житель Карелии зарезал бывшую жену и покалечил двух собутыльников

В Беломорске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

В конце февраля 47-летний местный житель распивал спиртное в поселке Сосновец Беломорского района вместе с бывшей женой и компанией знакомых.

После застолья обвиняемый напал на бывшую жену и причинил ей ножом множественные колото-резаные ранения. Также он едва не зарезал мужчину с женщиной, которые пытались помочь пострадавшей.

В итоге супруга злоумышленника скончалась на месте происшествия. А знакомые были госпитализированы.

Мужчина заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее убивший петрозаводчанку мужчина спрятал тело в лесу и полгода гулял на свободе.