890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Трагическое ДТП в Карелии унесло жизнь 79-летнего мужчины 2
Сегодня 09:57
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
Сегодня 08:29
Работу "маршруток" в Петрозаводске могут запретить за нарушение антивирусных требований 10
Сегодня 14:02
Коронавирусом в Карелии заразились 95 детей 1
Сегодня 13:57
Глава Карелии рассказал подробности о заболевших COVID-19 сотрудниках детсада 3
Сегодня 09:56
Еще 26 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии
Сегодня 08:49

Житель Карелии зарезал бывшую жену и покалечил двух собутыльников

Новости. Происшествия
16:34, 19 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

В Беломорске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

В конце февраля 47-летний местный житель распивал спиртное в поселке Сосновец Беломорского района вместе с бывшей женой и компанией знакомых.

После застолья обвиняемый напал на бывшую жену и причинил ей ножом множественные колото-резаные ранения. Также он едва не зарезал мужчину с женщиной, которые пытались помочь пострадавшей. 

В итоге супруга злоумышленника скончалась на месте происшествия. А знакомые были госпитализированы.

Мужчина заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее убивший петрозаводчанку мужчина спрятал тело в лесу и полгода гулял на свободе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-06-19 16:56:03
Изверг.
кир
2020-06-19 16:36:07
Тело преступника нельзя закопать живьём? Зачем кормить?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы

Аналитика

Сегодня 12:31
Обществоведение
"Болит душа за каждого пациента"
Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 13
Сегодня 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
Сегодня 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 7
16.06.2020 12:30
Нельзя просто промолчать 19
15.06.2020 13:00
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»