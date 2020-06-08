Убивший петрозаводчанку мужчина спрятал тело в лесу и полгода гулял на свободе

Убийство произошло в декабре 2019 года в Петрозаводске, сообщили в Следкоме Карелии.

В декабре 29-летний мужчина поссорился с родственницей, причинил ее травмы, от которых женщина скончалась.

События происходили в квартире убитой в Петрозаводске.

После совершения преступления мужчина спрятал тело в лесу.

В течение полугода убийство оставалось не раскрытым.

Недавно злоумышленника задержали и заключили под стражу.

Ведется следствие.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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