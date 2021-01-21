Житель Карелии зарезал пенсионерку и ее сына в Крещение

В Суоярви взяли под стражу 57-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве двух человек, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 19 января 57-летний мужчина в Суоярви пришел домой к своим знакомым, 74-летней женщине и ее 38-летнему сыну. Между ними произошел конфликт. Гость набросился на пенсионерку и ее сына с ножом, нанес множественные колото-резаные раны. В результате потерпевшие скончались на месте происшествия, а убийца скрылся.

Представители Следкома и уголовного розыска МВД по Карелии задержали обвиняемого. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Мужчине грозит 20 лет тюрьмы.

Ранее Следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения мужчины и женщины в Карелии.