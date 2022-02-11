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Житель Карелии зарезал приятеля в День всех влюбленных

Новости. Криминал
16:24, 16 Февраля 2022
фото: © Zave Smith/Getty Images

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В Сегеже мужчина обвиняется в убийстве, которое произошло в День Святого Валентина, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 14 февраля 48-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в Сегеже, поссорился со своим знакомым. Он напал на приятеля с ножом и нанес ему несколько ударов. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Ранее сообщалось, в Медвежьегорске застолье закончилось гибелью человека.

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