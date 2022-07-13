Житель Карелии зарезал знакомого из-за отказа вернуть долг по зарплате

В Питкярантском районе будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, вечером 16 мая 42-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире поселка Салми Питкярантского района, поссорился со своим знакомым. Он воткнул нож приятелю в область бедра, от ранения потерпевший скончался.

Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На допросе у следователя обвиняемый пояснил, что ударил своего знакомого в ходе конфликта, так как тот отказывался вернуть ему часть заработанных денег.

В настоящее время по уголовному делу выполнены все следственные действия. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, еще один убийца, отсидевший в колонии, удвоил число своих жертв в Карелии.