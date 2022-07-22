Житель Карелии, зарезавший приятеля и спрятавший труп в подъезде, отправится в колонию на 10 лет

В Беломорске 42-летний мужчина получил 10 лет колонии строгого режима за убийство знакомого, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2021 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома в Беломорске, поссорился со своим приятелем. Он несколько раз ударил ножом собутыльника, в результате чего наступила смерть потерпевшего.

«С целью скрыть следы преступления подсудимый вынес труп из квартиры и спрятал в подъезде дома, тщательно вымыл квартиру, орудие преступления - нож выкинул», - говорится в сообщени и Следкома Карелии.

Беломорский городского суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, жительница Карелии 9 раз ударила ножом знакомого и отправится в колонию на 7,5 лет.