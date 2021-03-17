Житель Карелии заснул раньше приятеля и лишился денег

В Питкяранте молодой человек, обокравший спящего приятеля, пойдет под суд, сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, подозреваемый - 20-летний житель Питкяранты - похитил у своего знакомого 7,5 тыс. рублей. Он знал, что у 28-летнего приятеля, также местного жителя, есть при себе личные сбережения. Во время совместного распития спиртных напитков молодой человек дождался, когда его товарищ заснёт, а затем взял из его кармана деньги и скрылся.

Похищенное житель Питкяранты сразу же потратил на личные нужды. Свою вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "кража". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.