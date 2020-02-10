Житель Карелии завладел чужой иномаркой и не хотел ее отдавать

В Костомукше мужчина незаконно завладел чужим автомобилем, сообщили в УФССП по Карелии.

Местный житель не хотел возвращать иномарку владельцу. В связи с чем приставы вынесли должнику исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей.

Должник сообщил, что машина в нерабочем состоянии и находится на ремонте за пределами РФ, при этом никаких документов, подтверждающих данный факт, не предоставил.

Автомобиль был объявлен в розыск. А после арестован и изъят.

Через неделю владелец транспортного средства приехал в Костомукшу и забрал свой автомобиль.