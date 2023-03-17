Житель Карелии заживо сгорел в своем доме (ФОТО и ВИДЕО)

На пепелище жилого здания в поселке Муезерского района Карелии пожарные обнаружили труп мужчины.
Сотрудники Следкома Карелии инициировали доследственную проверку по факту гибели жителя Муезерского района на пожаре.
По предварительным данным, утром 18 марта загорелся жилой дом в поселке Пенинга. Прибывшие пожарные обнаружили тело мужчины 1969 года рождения.
В целях установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.
Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки, сообщили в Следкоме Карелии.
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