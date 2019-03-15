Житель Костомукши отправился в колонию за пьянство за рулем

Костомукшский городской суд приговорил к 8 месяцам колонии-поселения местного жителя за систематическое пьянство за рулем, сообщает прокуратура Карелии.

В ходе судебного заседания установлено, что 32-летний костомукшанин в 2016 году уже был осужден за управление автомобилем в пьяном виде и приговорен к 100 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

Несмотря на непогашенную судимость, в ноябре 2018 вновь он сел за руль и был остановлен сотрудниками полиции в центре города.

Освидетельствование водителя показало в крови концентрацию этилового спирта, превышающую допустимое значение в шесть раз.

Суд назначил нарушителю наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также на 2 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор суда в законную силу не вступил.