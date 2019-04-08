Житель Петрозаводска 10 лет насиловал четырех маленьких детей, заявляет следственный комитет

В Петрозаводске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает СУСК по Карелии

Как следует из сообщения, 57-летний житель Петрозаводска обвиняется по ч.ч. 3,4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ч.ч. 2,3 ст.135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста), п. "в" ч 2 ст.242.2 УК РФ (фотосъемка несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов).

По версии следствия, с 2008 года по 2018 год мужчина совершал насильственные и развратные действия сексуального характера в отношении 9-летнего и 10-летнего мальчиков, 9-летней и 13-летней девочек. Кроме того, обвиняемый, в целях изготовления порнографических материалов, производил фотосъемку обнаженной малолетней девочки.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.