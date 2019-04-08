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Новости. Криминал
09:18, 08 Апреля 2019
фото: © Fotolia / Photographee.eu

Житель Петрозаводска 10 лет насиловал четырех маленьких детей, заявляет следственный комитет

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В Петрозаводске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает СУСК по Карелии

Как следует из сообщения, 57-летний житель Петрозаводска обвиняется по ч.ч. 3,4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста),  ч.ч. 2,3 ст.135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста), п. "в" ч 2 ст.242.2 УК РФ (фотосъемка несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов).

По версии следствия, с 2008 года по 2018 год мужчина совершал насильственные и развратные действия сексуального характера в отношении 9-летнего и 10-летнего мальчиков, 9-летней и 13-летней девочек. Кроме того, обвиняемый, в целях изготовления порнографических материалов, производил фотосъемку обнаженной малолетней девочки.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Комментарии

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zanoza
2019-04-08 10:40:57
Кастрироавать таких надо!
Dima
2019-04-08 10:06:17
Тут как-то конкретнее надо писать. "Десять лет совершал действия в отношении 9-летнего мальчика. Десять лет назад этого мальчика еще не было на свете, как и девочек"
Сеня
2019-04-08 09:31:57
ХМ. Десять лет совершал преступления и никому не было до этого никакого дела , ужас . Раньше бы за это половину МВД разогнали и треть прокуратуры .
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