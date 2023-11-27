Житель Петрозаводска дважды наведался в закрытый магазин за алкоголем

Сотрудники патрульно-постовой службы Петрозаводска задержали похитителя с поличным.

Поздним вечером сотрудники полиции несли службу в микрорайоне Сулажгора. Их внимание привлек подозрительный гражданин: он зашел в сетевой магазин, в котором не горел свет.

Полицейские проследовали за ним и выяснили, что мужчина проник в торговое заведение незаконно. При нем оказалась бутылка виски стоимостью больше двух с половиной тысяч рублей.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группа. Были изъяты записи камеры видеонаблюдения, которые прояснили ситуацию.

Выяснилось, что задержанный пришел в закрытый магазин дважды за вечер. В первый раз он отжал дверь, украл с витрины спиртное и скрылся. Через некоторое время решил вернуться на место преступления, но на этот раз его заметили патрульные.

Подозреваемый в краже, 29-летний петрозаводчанин, был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.