Петрозаводчанин изнасиловал 10-летнюю дочь сожительницы

В Петрозаводске мужчина обвиняется в половой неприкосновенности 10-летней девочки, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, в 2013 году 33-летний житель Петрозаводска совершил насильственные действия сексуального характера и изнасилование 10-летней родственницы своей сожительницы.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.