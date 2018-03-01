Петрозаводчанин изнасиловал 10-летнюю дочь сожительницы

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В Петрозаводске мужчина обвиняется в половой неприкосновенности 10-летней девочки, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, в 2013 году 33-летний житель Петрозаводска совершил насильственные действия сексуального характера и изнасилование 10-летней родственницы своей сожительницы.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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