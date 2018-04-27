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Новости. Криминал
12:20, 27 Апреля 2018

Житель Петрозаводска купил по объявлению в Интернете автозапчасти, но так и не получил товар

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Петрозаводские полицейские задержали жителя Москвы, который подозревается в дистанционном мошенничестве.

Как в пятницу рассказали в карельском МВД, осенью прошлого года в полицию Петрозаводска обратился местный житель. Мужчина сообщил, что в Интернете нашел объявление о продаже необходимых для его автомобиля запчастей, созвонился с продавцом и перевел на его счет деньги за товар – 22 тысячи рублей. Заказ должен был прийти по почте, но этого не произошло. А телефон продавца стал не активен.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отделения по раскрытию дистанционных мошенничеств ОУР УМВД России по Петрозаводску установили подозреваемого – 27-летнего жителя Москвы. Он был задержан. В ходе допроса мужчина дал признательные показания и возместил часть причиненного ущерба. По словам подозреваемого, он игроман и все деньги потратил на онлайн-казино", - отметили в министерстве.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

"Кроме того, установлена его причастность к совершению аналогичных преступлений в других регионах страны", - заключили в МВД.

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