Житель Петрозаводска на иномарке обогнал наряд ДПС через двойную сплошную, превысив скорость

Автоинспекторам не пришлось долго искать нарушителя — на трассе «Кола» все произошло прямо у них перед глазами.

Во время профилактического рейда в Прионежском районе на трассе «Кола» инспекторы ДПС зафиксировали нарушение правил. Водитель автомобиля Mersedes обогнал автоинспекторов с выездом на встречную полосу, проигнорировав знаки и двойную сплошную линию. При этом автомобиль ДПС двигался с максимально разрешенной скоростью, но петрозаводчанину она показалась недостаточной. По словам водителя, он слишком торопился. Теперь его ожидает штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на полгода.

В Госавтоинспекции Карелии привели статистику нарушений правил обгона с выездом на встречную полосу. Всего с начала года автоинспекторы зафиксировали порядка 900 нарушений — это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подобные обгоны спровоцировали 19 ДТП, в которых погибли 2 человека, а 27 получили различные травмы.